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Азмун заявил, что хочет получить новый вызов после 8 лет в России
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Форвард «Зенита» Сердар Азмун дал понять, что хочет сменить клуб и продолжить карьеру за пределами России. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Наполи».В источнике
Подробнее о событии
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Сердар Азмун: «Я в России уже 8 лет, хотел бы скорее попробовать новый вызов»

Sports.ru 09:40
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Азмун: «Я играю в России восемь лет и хочу попробовать новый вызов. Надеюсь, вскоре так и будет»

Sport24.ru 09:37 
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Азмун намекнул на уход из «Зенита» ради нового вызова

Metaratings 09:12
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