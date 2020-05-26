Азмун заявил, что хочет получить новый вызов после 8 лет в России

Форвард «Зенита» Сердар Азмун дал понять, что хочет сменить клуб и продолжить карьеру за пределами России. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Наполи». В источнике