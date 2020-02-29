Азмун не сыграет в матче с «Локомотивом»

FootballHD 23













































Сообщается, что нападающий "Зенита" Сердар Азмун пропустит матч 20-го тура РПЛ с "Локомотивом". Иранский футболист не сможет сыграть в матче, так как накануне заболел. Напомним, что из-за травмы также не сыграет нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба. В источнике