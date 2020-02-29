Азмун не сыграет в матче с «Локомотивом»
Сообщается, что нападающий "Зенита" Сердар Азмун пропустит матч 20-го тура РПЛ с "Локомотивом". Иранский футболист не сможет сыграть в матче, так как накануне заболел. Напомним, что из-за травмы также не сыграет нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом». Иранский форвард не сможет сыграть из-за болезни. Ранее Sport24 сообщал, что в игре с железнодорожниками из-за травмы не сыграет нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.