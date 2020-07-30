Азмун остался доволен действиями Дзюбы в раздевалке «Зенита»

Иранский игрок футбольного клуба Зенит Сердар Азмун не увидел ничего плохого в скандальном видео с нападающим Артемом Дзюбой, на котором спортсмены изображают действия сексуального характера. Артем Дзюба впервые прокомментировал ролик, который вызвал огромный резонанс в обществе.