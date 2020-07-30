Азмун остался доволен действиями Дзюбы в раздевалке «Зенита»
Иранский игрок футбольного клуба Зенит Сердар Азмун не увидел ничего плохого в скандальном видео с нападающим Артемом Дзюбой, на котором спортсмены изображают действия сексуального характера. Артем Дзюба впервые прокомментировал ролик, который вызвал огромный резонанс в обществе.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал нашумевшее видео из раздевалки команды с ним и форвардом Сердаром Азмуном после чемпионского матча РПЛ с "Краснодаром" (4:2).