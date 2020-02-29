Азмун пропустит матч с «Локомотивом» из-за болезни

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не выйдет на поле в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом». Иранский форвард вынужден пропустить игру с московским клубом из-за болезни. Кроме того, матч пропустит и нападающий Артем Дзюба.