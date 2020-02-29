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Азмун пропустит матч с «Локомотивом» из-за болезни
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не выйдет на поле в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом». Иранский форвард вынужден пропустить игру с московским клубом из-за болезни. Кроме того, матч пропустит и нападающий Артем Дзюба.В источнике
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С чего всё начиналось
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Азмун не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»

Как стало известно Sport24, нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом». Иранский форвард не сможет сыграть из-за болезни. Ранее Sport24 сообщал, что в игре с железнодорожниками из-за травмы не сыграет нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.
Sport24.ru 03:41 
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Семак: «У Азмуна было недомогание, но он горел желанием играть»

Sport24.ru 13:32 
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Семак о болезни Азмуна: «Есть небольшие проблемы, но он готов играть. Конечно, его появление вероятно»

Sports.ru 10:57
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Семак: Азмун готов сыграть с «Локомотивом», Дзюба и Шатов — нет

Чемпионат 10:50
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