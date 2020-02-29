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Азмун остался в запасе «Зенита» на игру с «Локомотивом»
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Ранее сообщалось, что иранский форвард сине-бело-голубых пропустит встречу из-за болезни. Нападающий «Зенита» Сердар Азмун остался в запасе «Зенита» на игру 20-го тура чемпионата России по футболу против московского «Локомотива».В источнике
С чего всё начиналось
В заявку «Зенита» вошли Андрей Лунёв, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Себастьян Дриусси и Малком.
RT на русском 10:16
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