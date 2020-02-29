Азмун остался в запасе «Зенита» на игру с «Локомотивом»

Ранее сообщалось, что иранский форвард сине-бело-голубых пропустит встречу из-за болезни. Нападающий «Зенита» Сердар Азмун остался в запасе «Зенита» на игру 20-го тура чемпионата России по футболу против московского «Локомотива». В источнике