НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЛеонид Федун пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусомУЕФА планирует 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионовИнсайдеры: «Спартак» планирует избавиться от Шюррле и МельгарехоГеннадий Орлов: По моим данным, Дзюба уже продлил контракт с «Зенитом»Польховский заявил, что встретится с Тихоновым в судеГазета.RuАзмун стал трансферной целью для клубов Италии и АнглииГазета.Ru1Газета.RuИранский нападающий Сердар Азмун продолжает оставаться трансферной целью для многих клубов Европы. Нападающим "Зенита" предметно интересуются не только в Италии, но и в Англии.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Азмун стал трансферной целью для клубов Италии и АнглииГазета.Ru 10:05У кого больше шансов уехать в Италию — у Азмуна или Дзюбы?Чемпионат 07:24рекламаГлавноеЛеонид Федун пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусомУЕФА планирует 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионовИнсайдеры: «Спартак» планирует избавиться от Шюррле и МельгарехоГеннадий Орлов: По моим данным, Дзюба уже продлил контракт с «Зенитом»Польховский заявил, что встретится с Тихоновым в судеНовости