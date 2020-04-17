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Газета.RuГазета.Ru
Азмун стал трансферной целью для клубов Италии и Англии
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
Иранский нападающий Сердар Азмун продолжает оставаться трансферной целью для многих клубов Европы. Нападающим "Зенита" предметно интересуются не только в Италии, но и в Англии.В источнике
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Уткина купили российские СМИ, Дзюба уедет в Европу, а «Барселона» продаст всех, кроме троих игроков – в главных слухах недели

Евро-футбол.ру 15:18
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Азмун стал трансферной целью для клубов Италии и Англии

Газета.Ru 10:05
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У кого больше шансов уехать в Италию — у Азмуна или Дзюбы?

Чемпионат 07:24
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