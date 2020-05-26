Азмун: нахожусь в России восемь лет, я хотел бы принять новый вызов

Напомним, что 25-летний форвард выступает за петербуржцев с февраля прошлого года. Азмун был выкуплен "Зенитом" у "Рубина" за 12 миллионов евро. В источнике