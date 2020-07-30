Азмуну понравилось то, что с ним сделал Дзюба в раздевалке

Спортсмен рассказал, что этот случай разбирался на собрании в команде и там Азмун сказал: "Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось". По словам Дзюбы это разрядило атмосферу. Футболист также отметил, что в России 60-70% людей без чувства юмора и он им искренне соболезнуют.