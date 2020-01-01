НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Б. Фернандеш: хотел бы самоизолироваться с Матой
Sports.ru
  • Sports.ru
  • FootballHD
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, кого бы выбрал из игроков команды, если бы ему нужно было самоизолироваться.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Роналду не прыгнул, а летел». Б. Фернандеш — о голе Криштиану в финале ЛЧ 2008 года

Чемпионат 10:04
alt

Бруну о финале ЛЧ-2008: «Один из лучших матчей в карьере Роналду. Когда он забил, то не прыгал, а летел»

Sports.ru 07:20
alt

Бруну Фернандеш назвал гол Роналду в Москве одним из самых памятных для него

Sportbox.RU вчера в 23:56
реклама
Главное
Новости