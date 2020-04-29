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Кубок Беларуси. БАТЭ обыграл «Славию» и вышел в финал
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В финале БАТЭ сыграет против брестского "Динамо".В источнике
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БАТЭ сыграет с брестским «Динамо» в финале Кубка Белоруссии

Матч ТВ вчера в 14:59
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БАТЭ победил «Славию» и вышел в финал Кубка Белоруссии, где встретится с «Динамо-Брест»

Советский спорт вчера в 14:48
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Минское «Динамо» получило путевку в квалификацию Лиги Европы благодаря вылету «Славии» из Кубка

Спорт-Экспресс вчера в 15:31
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