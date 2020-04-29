НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСезон в ФНЛ, где выступает «Текстильщик», завершен досрочноЖители Приморья горячо поддержали решение КожемякоЯпонские фанаты требуют забрать фигуристку Медведеву из страныМихаил Васильев войдет в тренерский штаб «Салавата Юлаева»Фанаты «Локомотива» поддержали Юрия СеминаФутбол на КуличкахКубок Беларуси. БАТЭ обыграл «Славию» и вышел в финалby.Tribuna.com21by.Tribuna.comСтоличное телевидениеTUT.BYBookmaker-ratings.ruРБКLiveSport.ruСпорт-ЭкспрессZnaj.uaFootballHDMetaratingsМатч ТВSoccernews.ruНева СпортКП - УкраинаБелТАФакты и комментарииSputnik ГрузияБеларусь СегодняЕвро-футбол.руTricolor TV MagazineБелнавіныВ финале БАТЭ сыграет против брестского "Динамо".В источнике Комментировать3Подробнее о событии БАТЭ сыграет с брестским «Динамо» в финале Кубка БелоруссииМатч ТВ вчера в 14:59БАТЭ победил «Славию» и вышел в финал Кубка Белоруссии, где встретится с «Динамо-Брест»Советский спорт вчера в 14:48Минское «Динамо» получило путевку в квалификацию Лиги Европы благодаря вылету «Славии» из КубкаСпорт-Экспресс вчера в 15:31рекламаГлавноеСезон в ФНЛ, где выступает «Текстильщик», завершен досрочноЖители Приморья горячо поддержали решение КожемякоЯпонские фанаты требуют забрать фигуристку Медведеву из страныМихаил Васильев войдет в тренерский штаб «Салавата Юлаева»Фанаты «Локомотива» поддержали Юрия СеминаНовости