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БАТЭ проиграл второй матч подряд на старте чемпионата Белоруссии
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«Славия-Мозырь» обыграла БАТЭ в матче 2-го тура чемпионата Белоруссии.В источнике
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В субботу в чемпионате Белоруссии было весело: шоу в минском дерби, гол Милевского и второе поражение БАТЭ. Видео

Матч ТВ 12:56
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БАТЭ впервые в истории проиграл два стартовых матча чемпионата Белоруссии

Спорт-Экспресс 11:38
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БАТЭ потерпел второе кряду поражение в чемпионате Белоруссии

Metaratings 10:22
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