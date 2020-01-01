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БАТЭ разгромил «Минск» в чемпионате Беларуси
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В матче 4-го тура чемпионата Беларуси "Минск" потерпел крупное поражение от БАТЭ со счётом 0:3. Встреча состоялась в Минске на одноимённом стадионе.В источнике
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БАТЭ разгромил «Минск» в гостевом матче чемпионата Белоруссии

Metaratings 10:15
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БАТЭ разгромил «Минск» в чемпионате Беларуси

Чемпионат 10:11
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БАТЭ разгромил «Минск» в чемпионате Белоруссии по футболу

RT на русском 10:10
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