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БАТЭ сенсационно проиграл в первом туре
БелТА
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Чемпионат Белоруссии начался, несмотря на пандемию коронавируса.В источнике
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БАТЭ проиграл на старте чемпионата Белоруссии, уступив в первом туре впервые с 2012 года

Sport24.ru 12:48 
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«Энергетик-БГУ» — БАТЭ — 3:1. Видеообзор сенсационного матча

Metaratings 13:46
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БАТЭ сенсационно проиграл в первом туре

Советский спорт 12:13 
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