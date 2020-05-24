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БАТЭ стал обладателем Кубка Белоруссии
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В финале БАТЭ обыграл брестское "Динамо" – 1:0. Единственный гол в матче забил защитник БАТЭ Захар Волков на 120-й минуте матча. БАТЭ возвращает себе этот трофей.В источнике
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Уткин – о победе БАТЭ в Кубке Белоруссии: о счастливый уладальник, что невесел твой хлебальник?

Metaratings 16:23
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БАТЭ обыграл брестское «Динамо» в финале Кубка Белоруссии, забив на 120-й минуте

Матч ТВ 12:41
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БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии. Победный гол забит на 121-й минуте

Спорт-Экспресс 12:34
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