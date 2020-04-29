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В финале Кубка Белоруссии сыграют брестское «Динамо» и БАТЭ
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В финале БАТЭ сыграет с «Динамо», которое в первом полуфинальном матче обыграло «Шахтёр» (4:4, победа за счёт гостевых голов).В источнике
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Подробнее о событии
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БАТЭ сыграет с брестским «Динамо» в финале Кубка Белоруссии

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БАТЭ победил «Славию» и вышел в финал Кубка Белоруссии, где встретится с «Динамо-Брест»

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Минское «Динамо» получило путевку в квалификацию Лиги Европы благодаря вылету «Славии» из Кубка

Спорт-Экспресс 15:31
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