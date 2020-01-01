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Бомбардир.руБомбардир.ру
Бабаев: «Если есть возможность, сезон надо доиграть»
Sports.ru
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  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Спорт-Экспресс
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что сезон РПЛ необходимо доиграть.В источнике
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Бабаев: «Если есть возможность, сезон надо доиграть»

Бомбардир.ру 11:20
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Бабаев: если есть возможность, РПЛ надо доиграть

Футбол России 11:15
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Бабаев про РПЛ: «Выскажу позицию большинства. Если есть возможность, то сезон надо доиграть»

Sports.ru 11:10
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