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Бабаев — о Гайче: нападающего с таким набором качеств у ЦСКА не было
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • RT на русском
  • Чемпионат
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход нападающего Адольфо Гайча.В источнике
Подробнее о событии
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Роман Бабаев: Гайч сам решил перейти в ЦСКА, а не под давлением агента. Это очень важно для нас

Bookmaker-ratings.ru 17:25
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Бабаев не исключил появления новых игроков в ЦСКА в летнее трансферное окно

RT на русском 17:15
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Бабаев: «Надеюсь, у ЦСКА в это окно еще будут трансферы. Есть предпосылки, что в атаке команда будет выглядеть интереснее»

Бомбардир.ру 15:09
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