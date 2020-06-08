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Бабаев опроверг слухи о создании ЦСКА-2
Sports.ru
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  • Газета.Ru
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном создании ЦСКА-2.В источнике
Роман Бабаев
Создание ЦСКА-2? Эта информация не соответствует действительности.Газета.Ru06:22
Подробнее о событии
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Бабаев: создание ЦСКА-2? Эта информация не соответствует действительности

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Бабаев опроверг слухи о создании ЦСКА-2

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Бабаев опроверг создание команды ЦСКА-2

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