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Газета.RuГазета.Ru
Бабаев раскрыл детали перехода Гайча в ЦСКА
Газета.Ru
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Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев раскрыл детали перехода южноамериканского нападающего Адольфо Гайча.В источнике
Подробнее о событии
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Бабаев пообещал продолжить поиски новичков для ЦСКА

ProstoProSport 01:10 
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Бабаев раскрыл детали перехода Гайча в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 23:21
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Бабаев не исключил появления новых игроков в ЦСКА в летнее трансферное окно

RT на русском вчера в 17:15
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