Бабаев рассказал об утечке информации по интересу ЦСКА к Адеми и Гайчу

Bobsoccer 10



















Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев объяснил появление информации об интересе армейского клуба к нападающему «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчу и полузащитнику загребского «Динамо» Арияну Адеми. В источнике