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Бабаев рассказал об утечке информации по интересу ЦСКА к Адеми и Гайчу
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Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев объяснил появление информации об интересе армейского клуба к нападающему «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчу и полузащитнику загребского «Динамо» Арияну Адеми.В источнике
С чего всё начиналось
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Роман Бабаев: «С некоторых ресурсов осуществляется утечка данных»

Ранее в СМИ появилась информация об интересе ЦСКА к ряду футболистов, среди которых нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч, полузащитник загребского «Динамо» Ариян Адеми, а также форвард "Бешикташа" Кайл Ларин.
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