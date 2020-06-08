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Бабаев опроверг создание команды ЦСКА-2
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Спорт-Экспресс
  • Нева Спорт
  • Газета.Ru
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию некоторых СМИ о том, что планируется создание ЦСКА-2 для выступления в первенстве ПФЛ.В источнике
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Бабаев прокомментировал слухи о создании ЦСКА-2

Газета.Ru 06:22
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Бабаев опроверг создание команды ЦСКА-2

Матч ТВ 06:20
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Бабаев опроверг создание команды ЦСКА-2

Sportbox.RU 06:20
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