НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Бабаев заявил о намерении ЦСКА продлить контракт с Гончаренко
Life.ru
  • Life.ru
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Матч ТВ
  • Mockva.ru
  • Sports.ru
  • Pravda.Ru
  • Телеканал 360°
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Вести.Ru
  • LiveSport.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Олимпиада Токио 2020
  • Нева Спорт
  • Спорт день за днем
  • Известия
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб продлит контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко.В источнике
17
Подробнее о событии
alt

ЦСКА не продлит контракт с Гончаренко

Спорт день за днем 07:30
alt

ЦСКА имеет договорённость о продлении контракта с Гончаренко

Metaratings 08:23
alt

Ганчаренко покинет ЦСКА

Евро-футбол.ру 07:20
реклама
Главное
Новости