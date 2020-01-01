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Байдачный заявил, что Путин спас Россию от либерастов
По мнению Байдачного, человек, что Путин или Лукашенко, может управлять страной хоть по сто лет, но лишь бы государство процветало.В источнике
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Байдачный: Лукашенко мог вовремя уйти и ему за это памятник поставили бы

Футбол России 12:43
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Байдачный - о перспективах Лукашенко: «Его команда уже не заиграет»

Sport.ru 12:30
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Байдачный заявил, что Путин спас Россию от либерастов

ProstoProSport 12:24 
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