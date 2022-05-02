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Байер — Айнтрахт 2:0

«Байер» победил «Айнтрахт» в матче 32-го тура чемпионата Германии.
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Встреча в Леверкузене завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
РИА Новости
Отличились Паулиньо (18-я минута) и Патрик Шик (51).
РИА Новости
Российский голкипер Андрей Лунев вновь провел всю встречу на скамейке запасных.
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«Байер» победил «Айнтрахт» в чемпионате Германии, «Лейпциг» в большинстве проиграл менхенгладбахской «Боруссии»
Матч ТВвчера в 16:36
«Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче чемпионата Германии
РИА Новостивчера в 16:34
«Байер» одолел «Айнтрахт» на пути к Лиге чемпионов
Евро-футбол.рувчера в 16:25
«Байер» с Азмуном обыграл «Айнтрахт», «РБ Лейпциг» Тедеско проиграл второй матч кряду в Бундеслиге
Футбол Россиивчера в 16:24
«Байер» уверенно обыграл «Айнтрахт» в домашнем матче Бундеслиги
Чемпионатвчера в 16:21
«Байер» одолел «Айнтрахт» и удержал третье место в Бундеслиге
Советский спортвчера в 16:20
«Байер» победил «Айнтрахт» в матче чемпионата Германии
Спорт-Экспрессвчера в 16:20

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