Спорт-ЭкспрессБайер — Айнтрахт 2:0«Байер» победил «Айнтрахт» в матче 32-го тура чемпионата Германии.Спорт-ЭкспрессВстреча в Леверкузене завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.РИА НовостиОтличились Паулиньо (18-я минута) и Патрик Шик (51).РИА НовостиРоссийский голкипер Андрей Лунев вновь провел всю встречу на скамейке запасных.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьСоветский спортNEWS.am SportFootballHDМатч ТВЕвро-футбол.руИА Красная ВеснаБомбардир.руПодробнее о событии«Байер» победил «Айнтрахт» в чемпионате Германии, «Лейпциг» в большинстве проиграл менхенгладбахской «Боруссии»Матч ТВвчера в 16:36«Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче чемпионата ГерманииРИА Новостивчера в 16:34«Байер» одолел «Айнтрахт» на пути к Лиге чемпионовЕвро-футбол.рувчера в 16:25«Байер» с Азмуном обыграл «Айнтрахт», «РБ Лейпциг» Тедеско проиграл второй матч кряду в БундеслигеФутбол Россиивчера в 16:24«Байер» уверенно обыграл «Айнтрахт» в домашнем матче БундеслигиЧемпионатвчера в 16:21«Байер» одолел «Айнтрахт» и удержал третье место в БундеслигеСоветский спортвчера в 16:20«Байер» победил «Айнтрахт» в матче чемпионата ГерманииСпорт-Экспрессвчера в 16:20Показать ещёОценить1