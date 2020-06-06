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Байер — Бавария 1:3 (Перерыв)
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Леверкузенский "Байер" и мюнхенская "Бавария" определились со стартовыми составами на матч 30-го тура чемпионата Германии.В источнике
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Футбол, Бундеслига, Байер - Бавария, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 08:43
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«Байер» — «Бавария»: объявлены стартовые составы

Sport24.ru 08:43 
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«Байер» — «Бавария»: стартовые составы на центральный матч 30-го тура Бундеслиги

Чемпионат 08:54
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