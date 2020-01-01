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«Байер» и «Севилья» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
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Завершились первые матчи игрового дня 1/8 финала Лиги Европы. В четвертьфинал вышли «Байер» и «Севилья». «Байер» в Леверкузене со счетом 1:0 обыграл «Глазго Рйнджерс».В источнике
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