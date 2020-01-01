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«Байер» интересуется Эмерсоном из «Барселоны»
Sports.ru
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«Байер» заинтересован в подписании защитника «Барселоны» Эмерсона, сообщает Sport.es. 21-летний бразилец в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Бетис».В источнике
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«Байер» готов заплатить 30 миллионов евро за защитника «Барселоны»

Soccernews.ru 08:35
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Эмерсон может перейти из «Барселоны» в «Байер»

Soccer.ru 08:10 
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«Байер» интересуется Эмерсоном из «Барселоны»

Спорт-Экспресс 08:06
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