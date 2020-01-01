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«Байер» может продать Хаверца за 70 млн фунтов
«Байер» может продать полузащитника Кая Хаверца за 70 миллионов фунтов стерлингов одному из английских клубов в следующее трансферное окно.В источнике
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Бербатов: «Хотел бы когда-то увидеть Хаверца в Премьер-Лиге, но не сейчас»

Soccer.ru 08:23 
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