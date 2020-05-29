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Гол Хаверца принес «Байеру» гостевую победу над «Фрайбургом»
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В следующем туре Байер на своем поле сыграет против Баварии, а Фрайбург на своем поле встретится с Боруссией из Менхенгладбаха.В источнике
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Гол Хаверца принес «Байеру» победу над «Фрайбургом»

Матч ТВ 16:23
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«Байер» на выезде обыграл «Фрайбург» и вышел на третье место в Бундеслиге

Metaratings 16:30
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Хавертц стал лучшим бомбардиром Бундеслиги до 21 года за всю историю, забив 35-й гол

Sports.ru 17:29
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