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«Байер» благодаря голу Хаверца обыграл «Фрайбург»
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В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" на выезде обыграл "Фрайбург" - 1:0. Единственный гол забил форвард Кай Хаверц.В источнике
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«Фрайбург» – «Байер» – 0:1: видеообзор матча Бундеслиги

Metaratings 20:00
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«Фрайбург» — «Байер» — 0:1. Видеообзор матча 29-го тура чемпионата Германии

Sport24.ru 19:39 
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«Байер» одержал победу над «Фрайбургом» в матче Бундеслиги

Bookmaker-ratings.ru 16:31
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