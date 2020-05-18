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«Байер» на выезде разгромил «Вердер»
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В матче 26-го тура чемпионата России "Байер" одержал победу над "Вердером" - 4:1.В источнике
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«Байер» на выезде разгромил «Вердер»

Футбол России вчера в 16:23
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«Байер» на выезде разгромил «Вердер», Хаверц оформил дубль

LiveSport.ru вчера в 16:29
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«Байер» разгромил «Вердер» и закрепился на пятой строчке

Спорт-Экспресс вчера в 16:27
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