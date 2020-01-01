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«Байер» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»
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В следующем туре Байер в гостях сыграет против Униона, а Боруссия на своем поле встретится Айнтрахтом.В источнике
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«Байер» вырвал победу у «Боруссии», Холанн впервые не забил за дортмундскую команду

Sportbox.RU 14:25
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«Байер» и дортмундская «Боруссия» выдали огненный матч! Команды забили 9 голов, два из них были отменены

Спорт-Экспресс 14:50
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«Байер» одержал победу над «Боруссией». Команды забили 7 голов на двоих

Футбол России 14:29
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