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«Байер» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»
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В следующем туре Байер в гостях сыграет против Униона, а Боруссия на своем поле встретится Айнтрахтом.В источнике
Подробнее о событии
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«Байер» и «Боруссия» выдали лучший матч субботы. Забили все, кроме Холанда

Чемпионат вчера в 16:00
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«Байер» вырвал победу у «Боруссии», Холанн впервые не забил за дортмундскую команду

Sportbox.RU вчера в 14:25
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«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию», команды забили семь голов

Sport24.ru вчера в 14:23 
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