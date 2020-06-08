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«Байер» разгромил «Саарбрюккен» и вышел в финал Кубка Германии
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"Байер" разгромил "Саарбрюккен" в полуфинальном матче Кубка Германии.В источнике
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«Байер» крупно обыграл «Саарбрюккен» и стал первым финалистом Кубка Германии

Bookmaker-ratings.ru 17:01
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«Байер» легко вышел в финал Кубка Германии, разгромив соперника из четвёртого дивизиона

Евро-футбол.ру 16:38
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«Байер» вышел в финал Кубка Германии, разгромив «Саарбрюккен»

Чемпионат 16:36
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