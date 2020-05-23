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Футболисты «Байера» победили менхенгладбахскую «Боруссию» в бундеслиге
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Футболисты леверкузенского "Байера" нанесли поражение менхенгладбахской "Боруссии" в выездном матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.В источнике
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