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«Байер» победил в гостях «Рейнджерс»
Газета.Ru
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Футболисты «Байера» одержали гостевую победу над «Глазго Рейнджерс» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.В источнике
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«Байер» на выезде обыграл «Рейнджерс»

Спорт-Экспресс вчера в 18:53
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«Байер» победил в гостях «Рейнджерс»

Советский спорт вчера в 17:57 
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«Байер» обыграл «Рейнджерс» в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы

Sport24.ru вчера в 17:53 
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