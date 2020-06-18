Нулевым зараженным коронавирусом в «Ростове» стал хавбек Байрамян
В "Ростове" выявлен нулевой зараженный коронавирусом. Им стал Хорен Байрамян, утверждает "Чемпионат". Только у 28-летнего игрока наблюдались симптомы болезни, в том числе температура.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», нулевым заражённым коронавирусом в «Ростове» стал полузащитник Хорен Байрамян. Из всех заразившихся футболистов жёлто-синих симптомы заболевания, в том числе температура, были только у 28-летнего хавбека.