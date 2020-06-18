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Нулевым зараженным коронавирусом в «Ростове» стал хавбек Байрамян
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В "Ростове" выявлен нулевой зараженный коронавирусом. Им стал Хорен Байрамян, утверждает "Чемпионат". Только у 28-летнего игрока наблюдались симптомы болезни, в том числе температура.В источнике
С чего всё начиналось
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В «Ростове» симптомы COVID-19 проявились только у Байрамяна. Он мог заразиться у родителей

Как стало известно «Чемпионату», нулевым заражённым коронавирусом в «Ростове» стал полузащитник Хорен Байрамян. Из всех заразившихся футболистов жёлто-синих симптомы заболевания, в том числе температура, были только у 28-летнего хавбека.
Чемпионат 06:04
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Стал известен нулевой зараженный футболист в «Ростове»

Спорт день за днем 06:44
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В «Ростове» симптомы COVID-19 были только у Байрамяна. Он стал нулевым зараженным («Чемпионат»)

Sports.ru 06:36
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Байрамян стал нулевым зараженным коронавирусом в «Ростове»

Sport24.ru 06:34 
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