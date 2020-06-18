Нулевым зараженным коронавирусом в «Ростове» стал Байрамян
По информации издания, симптомы COVID-19 подтвердились только у 28-летнего Байрамяна. Вероятно, он заразился инфекцией, когда посещал родителей, которые переболели коронавирусом. Напомним, вчера стало известно, что шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусной инфекцией.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», нулевым заражённым коронавирусом в «Ростове» стал полузащитник Хорен Байрамян. Из всех заразившихся футболистов жёлто-синих симптомы заболевания, в том числе температура, были только у 28-летнего хавбека.