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Бакаев назвал свой самый памятный гол в составе «Спартака»
Матч ТВ
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  • Sports.ru
Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев пообщался со своими подписчиками в прямом эфире Instagram.В источнике
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Бакаев: любимая команда в Европе — «МЮ». Роналду ещё играл, когда начал следить за ними

Чемпионат 15:27
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Бакаев назвал свой самый памятный гол в составе «Спартака»

Матч ТВ 14:08
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Бакаев назвал свой самый памятный гол в составе «Спартака»

Sportbox.RU 14:08
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