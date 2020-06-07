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Бакаев рассказал о своём самочувствии после перенесённого коронавируса
Газета.Ru
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который переболел коронавирусной инфекцией, рассказал о подготовке к возобновлению сезона.В источнике
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Бакаев: «Коронавирус? Было такое разочарование, будто в яму упал»

Sport.ru 15:58
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Бакаев: «Я берег себя: не ходил, не гулял. Но как-то подцепил коронавирус»

Sport24.ru 15:45 
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Зелимхан Бакаев — о коронавирусе: было такое разочарование, будто в яму упал

Чемпионат 15:42
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