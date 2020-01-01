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Бактиер Зайнутдинов впервые попал в стартовый состав ЦСКА
Sports.ru
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Игрок сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов начнет игру с «Уфой» в стартовом составе ЦСКА в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу.В источнике
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Бактиер Зайнутдинов впервые попал в стартовый состав ЦСКА

Sports.ru 05:59
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