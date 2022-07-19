Будьте в Плюсе
Чемпионат
Чемпионат

Бальбуэна высказался о переходе в «Коринтианс». Ранее он приостановил контракт с «Динамо»

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна, который приостановил свой контракт с «Динамо», прокомментировал переход в «Коринтианс».
Чемпионат
Бальбуэна сказал ESPN, что всегда общался с большим количеством друзей из «Коринтианса» и чувствовал связь с командой.
Евро-футбол.ру
Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года и в минувшем сезоне отыграл 31 матч во всех турнирах, забив 3 гола.
Sport24.ru
Футболист воспользовался опцией ФИФА и приостановил на год контракт с московским клубом.
Sport24.ru
Sport24.ru
Евро-футбол.ру
Бомбардир.ру

Подробнее о событии

Бальбуэна объяснил, почему перешел в «Коринтианс» из «Динамо»
Бомбардир.ру01:13
Экс-защитник «Динамо» высказался о переходе в «Коринтианс»
Евро-футбол.ру22:21
Покинувший «Динамо» Бальбуэна прокомментировал возвращение в «Коринтианс»
Sport24.ru20:39
Бальбуэна высказался о переходе в «Коринтианс». Ранее он приостановил контракт с «Динамо»
Чемпионат20:14

Новости