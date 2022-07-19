ЧемпионатБальбуэна высказался о переходе в «Коринтианс». Ранее он приостановил контракт с «Динамо»Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна, который приостановил свой контракт с «Динамо», прокомментировал переход в «Коринтианс».ЧемпионатБальбуэна сказал ESPN, что всегда общался с большим количеством друзей из «Коринтианса» и чувствовал связь с командой.Евро-футбол.руБальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года и в минувшем сезоне отыграл 31 матч во всех турнирах, забив 3 гола.Sport24.ruФутболист воспользовался опцией ФИФА и приостановил на год контракт с московским клубом.Sport24.ruЧитать далееСвернутьSport24.ruЕвро-футбол.руБомбардир.руПодробнее о событииБальбуэна объяснил, почему перешел в «Коринтианс» из «Динамо»Бомбардир.ру01:13Экс-защитник «Динамо» высказался о переходе в «Коринтианс»Евро-футбол.ру22:21Покинувший «Динамо» Бальбуэна прокомментировал возвращение в «Коринтианс»Sport24.ru20:39Бальбуэна высказался о переходе в «Коринтианс». Ранее он приостановил контракт с «Динамо»Чемпионат20:14Показать ещёОценить1