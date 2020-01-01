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Баллак: Вернер подходит «Челси»
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Бывший полузащитник «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак поделился мнением о возможном переходе в «Челси» нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.В источнике
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Баллак прокомментировал возможный переход Вернера в «Челси»

Soccernews.ru 09:09
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Источник: «Челси» близок к подписанию Тимо Вернера

Советский спорт 06:43
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«Челси» имеет устную договорённость с Вернером, документы почти готовы

Евро-футбол.ру 05:02
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