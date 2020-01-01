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Баллак назвал причины уверенной игры ван Дейка в «Ливерпуле»
FootballHD
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Известный в прошлом футболист Михаэль Баллак раскрыл причины уверенной игры защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в составе клуба АПЛ, отмечает Football Hub.В источнике
Подробнее о событии
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Никол: "В чём ван Дейк слабее форвардов АПЛ прошлого?"

Soccer.ru 10:42 
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Баллак: «Ван Дейк должен радоваться, что он играет в эпоху без Дрогба, Ширера, Анри, Тевеса»

Евро-футбол.ру 09:05
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Баллак назвал причины уверенной игры ван Дейка в «Ливерпуле»

ProstoProSport 09:03 
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