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Балотелли: «Хватит меня спрашивать про тренировки»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли в своем Инстаграме заявил, что ему надоели разговоры о его тренировках.В источнике
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Балотелли: «Хватит меня спрашивать про тренировки»

Soccer.ru 09:23 
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Балотелли отреагировал на информацию о том, что он отказывается тренироваться

Газета.Ru 09:19
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Балотелли: «Хватит спрашивать меня про тренировки. Приходите и смотрите сами!»

Sport24.ru 09:09 
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