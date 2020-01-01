«Балтика» обыграла «Спартак-2» и поднялась на 2-е место в ФНЛ

Калининградская «Балтика» со счетом 2:0 обыграла «Спартак-2» в выездном для себя матче первенства ФНЛ. Голы забили Ильнур Альшин (26-я минута) и Ян Казаев (52-я минута). В источнике