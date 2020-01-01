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«Балтика» обыграла «Спартак-2» и поднялась на 2-е место в ФНЛ
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Калининградская «Балтика» со счетом 2:0 обыграла «Спартак-2» в выездном для себя матче первенства ФНЛ. Голы забили Ильнур Альшин (26-я минута) и Ян Казаев (52-я минута).В источнике
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Братья Кокорины и Соболев посетили матч «Спартак-2» — «Балтика»

Спорт-Экспресс 15:52
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Братья Кокорины и Соболев побывали на матче «Спартака-2»

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«Балтика» на выезде обыграла «Спартак-2»

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