НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport.ruSport.ru
«Балтика» призвала РФС приостановить ФНЛ
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • РБК
  • Soccernews.ru
  • Спорт уик-энд
Александр Шендерюк-Жидков, являющийся главой совета директоров "Балтики", предложил РФС остановить розыгрыш ФНЛ из-за пандемии коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Балтика» призывает РФС остановить футбол: смысла в матчах без болельщиков – никакого. Игонин: Пускать надо или всех, или никого. Нынешние решения - бредовые

Спорт уик-энд 12:44
alt

«Балтика» призвала приостановить матчи ФНЛ

ProstoProSport 11:26 
alt

«Балтика» призвала РФС приостановить ФНЛ

Sport.ru 11:13
реклама
Главное
Новости