«Балтика» сделала предложение Александру Кокорину

Клуб второго по значимости дивизиона страны (ФНЛ) «Балтика» рассматривает возможность подписания контракта с Александром Кокориным. Об этом стало известно благодаря словам исполнительного директора команды из Калининграда Александра Шендерюка-Жидкова.