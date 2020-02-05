«Балтика» сделала предложение Александру Кокорину
Клуб второго по значимости дивизиона страны (ФНЛ) «Балтика» рассматривает возможность подписания контракта с Александром Кокориным. Об этом стало известно благодаря словам исполнительного директора команды из Калининграда Александра Шендерюка-Жидкова.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что общался с руководством калининградской "Балтики", выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по поводу перехода в клуб.