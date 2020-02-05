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«Балтика» сделала предложение Александру Кокорину
РЕН ТВ
  • Телеканал 360°0:34
  • Пятый канал0:36
  • РЕН ТВ0:41
  • Мой Брянск0:49
Клуб второго по значимости дивизиона страны (ФНЛ) «Балтика» рассматривает возможность подписания контракта с Александром Кокориным. Об этом стало известно благодаря словам исполнительного директора команды из Калининграда Александра Шендерюка-Жидкова.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин подтвердил факт переговоров с клубом из ФНЛ

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что общался с руководством калининградской "Балтики", выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по поводу перехода в клуб.
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