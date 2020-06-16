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«Балтика» сэкономила десятки миллионов рублей из-за остановки сезона
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Футбольный клуб «Балтика» из-за остановки первенства Футбольной национальной лиги сэкономил более 40 миллионов рублей. Об этом в интервью порталу Sportbox.ru рассказал генеральный директор клуба Тажутдин Качукаев.В источнике
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С чего всё начиналось
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Тажутдин Качукаев: «Футбол как отрасль в России неликвиден»

Генеральный директор «Балтики» — о стратегии и маркетинге калининградского клуба, расходах на стадион, перспективах выхода в РПЛ, продажах игроков и ситуации в «Химках». «Из РПЛ вылетит «Оренбург» — «Балтику» называют в числе фаворитов первенства ФНЛ.
Sportbox.RU вчера в 17:31
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